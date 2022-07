Im Landkreis Meißen sind am Dienstag mehrere Waldbrände ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es bei Thiendorf auf ungefähr drei Hektar. Der Brand breite sich aktuell weiter aus, sagte ein Sprecher am Abend. 100 Einsatzkräfte seien am Löschen beteiligt. Vor Würschnitz werde versucht, ein Ausbreiten der Flammen auf die Ortschaft aufzuhalten. Eine Evakuierung sei aber bislang nicht notwendig. Die Bevölkerung sei vor Rauch- und Geruchsbelästigung gewarnt worden, sagte der Sprecher.