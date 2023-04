Eine 43-jährige Motorradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Reh in Glaubitz (Landkreis Meißen) im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte die Fahrerin nach dem Zusammenstoß am Sonntagabend mit ihrem Fahrzeug auf der Streumener Straße und erlitt dabei schwere Verletzungen. Den Angaben zufolge erlag sie ihren Verletzungen im Krankenhaus. Das Reh starb noch am Unfallort.