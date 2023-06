Unbekannte sollen im Glaubitzer Wald (Kreis Meißen) an mehreren Stellen Feuer gelegt haben. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Dresden am Montag mitteilte. Demnach brannten im Glaubitzer Ortsteil Radewitz am Sonntagabend etwa 4000 Quadratmeter Wald ab. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.