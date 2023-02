Wegen eines Defekts an einer Hauptleitung ist die Trinkwasserversorgung im Landkreis Meißen schwer gestört. Im rechtselbischen Teil der Stadt Meißen sei am Donnerstag kein Wasser mehr geflossen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch in weiteren Kommunen drohten Ausfälle. An der Haupttrinkwasserleitung entlang der Elbe sei ein Schieber defekt. An der Reparatur werde gearbeitet. Wie lange dies dauert, war offen.