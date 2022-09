Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall bei Rochlitz im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt worden. Der 64-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 175 aus Geringswalde kommend und wollte nach Stöbnig abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einer Rechtskurve kam der Lkw des 64-Jährigen den Angaben nach von der regennassen Fahrbahn ab und bei einer Baumgruppe seitlich zum Liegen. Der Mann war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.