Ein betrunkener Mann hat auf der Bundesstraße 183 bei Torgau einen Unfall gebaut. Der 35-Jährige sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen, eine Grundstücksumfriedung und anschließend in eine Straßenlaterne geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.