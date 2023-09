Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mülsen (Landkreis Zwickau) hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Mehrere Bewohner des Hauses mussten herausgeholt werden, wie die Polizei Zwickau am Montag mitteilte. Laut Polizei löste ein defekter Stromverteilerkasten das Feuer aus. Ein Hausaufgang habe durch die Flammen keinen Strom mehr, weshalb die Bewohner in Notunterkünfte kamen. Menschen wurden nicht verletzt.