Eine stark alkoholisierte Frau hat in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) mit dem Auto einen Schaden von 8000 Euro verursacht. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von 2,38 Promille, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Ein Passant hatte die Frau am Dienstagnachmittag an der Weiterfahrt gehindert und die Beamten informiert. Ihm war aufgefallen, dass sie mit ihrem Wagen die Spur nicht halten konnte und gegen die Bordsteinkante sowie ein Geländer stieß. Die Frau musste den Führerschein abgeben. Gegen sie wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.