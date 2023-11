Ein Polizeiwagen ist im Landkreis Zwickau bei der Verfolgung eines Autofahrers mit einer Laterne sowie Begrenzungssteinen kollidiert und in einem Graben gelandet. Zuvor hatten die Beamten nach eigenen Angaben eine Verkehrskontrolle bei dem 23 Jahre alten Fahrer durchführen wollen. Doch der Mann sei am Sonntag in Crimmitschau geflüchtet und mit seinem Wagen davongerast. Als die Polizisten ihm dann hinterherfuhren, kam der Streifenwagen in einer Rechtskurve von der Straße ab. Ein zweites Polizeiauto konnte den Mann schließlich stellen. Den Angaben zufolge habe er vor seiner Fahrt Drogen konsumiert. Die Polizisten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 32 500 Euro.