Der sächsische Landwirtschaftsminister Wolfram Günther hat an einen Biobetrieb in Thallwitz einen Förderbescheid für die Austragung der Öko-Feldtage 2025 übergeben. "Wir wollen den Ökolandbau ausweiten, denn er hilft dem Klima, befördert die biologische Vielfalt und sorgt für Lebensmittel in guter Qualität", sagte der Grünen-Politiker am Montag. Hierfür bräuchte es genau diese Innovationen und den Austausch. Der Bescheid ist mit mehr als 300.000 Euro dotiert.