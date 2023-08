Der Transfer von Josko Gvardiol zum Triple-Sieger scheint auf der Zielgeraden. In den Mittwoch-Tests spielte er nicht mehr für RB.

Der Rekordtransfer von Josko Gvardiol von RB Leipzig zum Champions-League-Sieger Manchester City ist offenbar perfekt. Die Sachsen sollen für den kroatischen Nationalspieler rund 90 Millionen Euro erhalten, dazu könnten Bonuszahlungen kommen. Der Transfer des 21 Jahre alten Innenverteidigers soll in den kommenden Tagen auch offiziell verkündet werden, berichten unter anderem "Bild" und der TV-Sender Sky. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass der Medizincheck am Freitag erfolgen soll.

Gvardiol wäre somit der teuerste Verteidiger der Welt. Er würde Harry Maguire ablösen, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte. Gvardiol war 2020 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen.

Der Fußball-Bundesligist wollte den Transfer am Mittwoch nicht bestätigen. Allerdings fehlte Gvardiol in den beiden für den Nachmittag angesetzten Testspielen gegen den von Thorsten Fink trainierten belgischen Erstligisten VV St. Truiden und Regionalligist VSG Altglienicke in den Aufstellungen, verfolgte die Begegnungen aber von der Tribüne.

Teamkollege Kevin Kampl bedauerte den bevorstehenden Transfer. "Josko ist schon jetzt einer der besten Verteidiger der Welt, und er wird noch besser werden. Wie er den Rummel um seine Person wegsteckt, ist beachtlich. Er verhält sich im Training und in der Kabine absolut großartig, lässt sich nichts anmerken", sagt der RB-Routinier. Man habe in den vergangenen Jahren zahlreich Klasse-Spieler abgegeben, aber auch immer wieder neue, sehr gute Spieler bekommen. "Wir haben uns immer wieder zu einem Team zusammengerauft. So wird es auch diesmal sein", sagte Kampl.

