Bei einer Schießerei in der Eisenbahnstraße in Leipzig ist am Samstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der 32-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Noch am Samstagabend konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 29-Jährige soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an. Weitere Details wollte die Polizei nicht mitteilen.