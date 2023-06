Die Spargelzeit kommt am Samstag offiziell zum Ende - Erzeuger in Sachsen und Sachsen-Anhalt blicken zufrieden auf eine Saison ohne böse Überraschungen zurück. Die Branche der Spargelerzeuger sei sehr pessimistisch und mit einer schlechten Stimmung in die diesjährige Saison gegangen, berichtet Arne Garlipp - Geschäftsführer des Spargelhofs Garlipp-Spargel aus Sachsen-Anhalt (Landkreis Stendal).