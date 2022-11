Nach einer Havarie der Trinkwasserversorgung in Mildenau (Erzgebirgskreis) hat die Feuerwehr die Menschen aufgerufen, Wasservorräte anzulegen. Ansonsten sollen sie vorerst besonders sparsam mit Wasser umgehen. Hintergrund war ein Leck an zunächst unbekannter Stelle. Dadurch entweiche Wasser und drohten Hochbehälter in absehbarer Zeit leerzulaufen, sagte Gemeindewehrleiter Michael Schreiter am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen seien rund 2000 Einwohner im Hauptort. Am Abend teilte die Feuerwehr mit, dass das Leck im Trinkwassernetz lokalisiert worden sei. Die betroffenen Haushalte wurdem demnach durch die Gemeindeverwaltung informiert.