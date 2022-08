Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und muss auf die EM in der kommenden Woche in München verzichten. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Dienstag mitteilte, wird der 26-jährige Chemnitzer nach einer notwendigen Operation für mehrere Wochen ausfallen. "Das ist besonders bitter, weil er gerade wieder richtig gut in Fahrt kam, sagte sein Trainer Harry Marusch. Heß hatte 2016 EM-Gold in Amsterdam gewonnen.