Für eine solidarische Politik in der Energiekrise will am Samstag (15.00 Uhr) ein Bündnis in Leipzig Tausende Menschen mobilisieren. Unter dem Motto: "Jetzt reicht's! Wir frieren nicht für die Profite" haben rund 40 Gruppen zu einer Großdemonstration aufgerufen. "Wir haben 10.000 Teilnehmer angemeldet und hoffen, dass wir so viele Menschen erreichen", sagte Manuela Grimm, Geschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Leipzig-Nordsachsen, am Mittwoch.