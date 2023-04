Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind in Leipzig zwei Menschen verletzt worden. Eine 42-Jährige ist in der Bahn so schwer gestürzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 25-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde jedoch zunächst zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.