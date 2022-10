Eine Drohung gegen eine Kirche in Leipzig hat in der Nacht zu Sonntag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Über eine Notruf-App sei der Hinweis auf eine Straftat gegen eine Kirche eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Daraufhin sei der Führungsstab eingerichtet worden. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger ausfindig gemacht. Zudem wurden drei Kirchen im Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg durchsucht. "Dabei wurden keine Hinweise auf Sprengkörper entdeckt", betonte der Polizeisprecher.