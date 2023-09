Eine Nacht lang hat die Feuerwehr in Leipzig einen Großbrand in einer Abfallentsorgungsfirma gelöscht. Am Morgen gab sie Entwarnung. Zur Ursache des Brandes laufen Ermittlungen.

Nach dem Großbrand in einer Recyclingfirma in Leipzig hat die Feuerwehr am Samstag Entwarnung für die Anwohnerinnen und Anwohner gegeben. Die betroffene Lagerhalle sei in der Nacht geräumt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte seien noch mit Restlöscharbeiten befasst. Die Warnung vor starker Geruchsbelästigung wurde aufgehoben. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Das Brand war am Freitagabend ausgebrochen. Eine Halle, in der gepresste Abfallballen lagerten, hatte lichterloh in Flammen gestanden. Es entwickelte sich eine dicke, schwarze Qualmwolke. Die Feuerwehr rief die Menschen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sie war mit 85 Kräften im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf eine Nachbarhalle wurde verhindert.

Nach Angaben der Polizei war die Ursache des Feuers zunächst unbekannt. Es werde geprüft, ob ein Brandursachenermittler auf dem Gelände zum Einsatz kommt. Auch den Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.

