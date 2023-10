Das umfassende Versammlungsverbot am linkradikalen "Tag X" in Leipzig bekommt ein juristisches Nachspiel. Eine Aktivistin der Klimaschutzgruppe Fridays for Future hat beim Verwaltungsgericht Leipzig Klage gegen das Verbot einer Spontanversammlung am 3. Juni eingereicht. Die Klimaaktivisten seien überzeugt, dass das Verbot rechtswidrig war, teilte Fridays for Future am Dienstag mit.