Der Austritt von Reizgas an einer Oberschule im nordsächsischen Taucha hat am Mittwoch einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Wie das Polizeipräsidium Leipzig mitteilte, mussten vor Ort 44 Menschen medizinisch betreut werden. Die betroffenen 7 Erwachsenen und 37 Schüler klagten unter anderem über Reizungen der Atemwege. Einige Schüler wurden zur Begutachtung in Krankenhäuser gebracht.