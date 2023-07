In einer Kleingartenanlage in Leipzig-Sellerhausen wurde am Sonntagmittag eine Handgranate gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Kampfmittelräumdienst den Sprengkörper nicht abtransportieren, sondern musste ihn vor Ort sprengen. Dafür evakuierten die Beamten die Kleingartenanlage. Um 21.15 Uhr sprengten die Fachleute die Handgranate erfolgreich und gaben den Kleingarten wieder frei.