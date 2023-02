In Leipzigs Schwimmhallen sollen Wasser und Luft wieder wärmer werden. Oberbürgermeister Burkhardt Jung (SPD) legte angesichts der guten Gas-Speichersituation am Montag fest, dass die Temperaturen im Hallenbad wieder von 26 auf 28 Grad steigen, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg am Dienstag sagte. Zuerst berichtete MDR Sachsen. Hintergrund ist laut Hasberg die Aussage des Chefs der Bundesnetzagentur in der vergangenen Woche, dass das Auftreten einer Gasmangellage unwahrscheinlich sei.