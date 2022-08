Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in Leipzig mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 47 Jahre alte Autofahrerin dem Motorradfahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, der 48 Jahre alte Motorradfahrer stürzte. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 14.000 Euro.