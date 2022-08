Nach dem Aufsehen erregenden Einbruch mit einem Auto in ein Leipziger Juweliergeschäft haben Zeugen den gesuchten Wagen gefunden. Sie entdeckten das Auto am Montagabend im Südwesten der Stadt rund acht Kilometer vom Tatort, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Es handele sich dabei um ein blaues Fahrzeug, das am Wochenende in Leipzig als gestohlen gemeldet worden war. Es sei im Frontbereich stark beschädigt. Ermittler stellten den Wagen nach Angaben des Sprechers sicher. Es gebe bislang keine Hinweise auf die Täter. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet.

Drei Unbekannte waren in der Nacht zum Montag mit dem Fahrzeug in das Juweliergeschäft in der Innenstadt gefahren. Sie rammten mit dem Auto mehrmals den Eingang des Ladens. Ermittler fanden im Geschäft ein falsches Kennzeichen. Nach Angaben der Polizei machten die Täter keine Beute. Im April 2021 hatte es in demselben Juweliergeschäft schon einmal einen Blitzeinbruch gegeben.

