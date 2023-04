Nach dem Brand einer Lagerhalle im Norden Leipzigs sollen Brandermittler die Ursache für das Feuer klären. "Die Ermittler können erst rein, wenn das Feuer gelöscht ist", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem das Feuer am Montagmorgen ausgebrochen war, hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen im Laufe des Tages unter ihre Kontrolle gebracht. Am Montagabend dauerten die Löscharbeiten weiter an.