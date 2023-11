Bei einer Schwerpunktkontrolle haben Polizeibeamte zahlreiche Verstöße gezählt. Insgesamt seien auf der Bundesstraße 2 in Richtung Leipzig am Donnerstag 350 Fahrzeuge kontrolliert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Kontrollzeitraum wurde acht verdächtigen Fahrern Blut abgenommen. In zwei Fällen stellten die Beamten eine Straftat fest - wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer. In beiden Fällen wurde den Fahrenden der Führerschein entzogen und die Weiterfahrt untersagt.