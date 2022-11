Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 36 Jahre alter Radfahrer in Leipzig schwer verletzt worden. Er wollte am Dienstagmittag eine Kreuzung auf dem Leipziger Stadtring überqueren, als er von einem nach links abbiegenden Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die 48 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt, muss sich nun aber wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Radfahrer wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.