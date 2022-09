Ein Lastwagenfahrer ist auf der A9 bei Leipzig bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen schwer verletzt worden. Der 54-Jährige musste am Mittwoch von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 100.000 Euro. Die A9 war Richtung München zwischenzeitlich gesperrt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Vormittag kurz vor 11.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug an einem Staueende auf einen Lastwagen auf. In der Folge wurde der Lastwagen des 54-Jährigen nach rechts abgelenkt und kollidierte mit der Leitplanke, die dadurch beschädigt wurde.

Bericht M.Z.