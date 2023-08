Starke Unwetter in Leipzig haben am Freitagabend zahlreiche Einsatzkräfte beschäftigt. Eigenen Angaben zufolge zählte die Polizei 50 Einsätze innerhalb einer Stunde. Im Westen der Stadt sei ein Baum auf eine Straße gefallen und habe eine 57 Jahre alte Frau getroffen. Diese habe eine Kopfverletzung davongetragen und sei deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden.