Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Leipzig entdeckt – Rathaus muss evakuiert werden

Sachsen Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Leipzig entdeckt – Rathaus muss evakuiert werden

Bei Bauarbeiten in der Leipziger Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Stadt teilte mit, dass die Gebäude im Umkreis von 600 Metern evakuiert werden – darunter auch Rathaus, Landgericht und Bundesverwaltungsgericht.

Auf einer Baustelle in Leipzig ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 75 Kilogramm schwere Sprengbombe sei am Dienstagvormittag in der Nähe des Wilhelm-Leuschner-Platzes bei Baggerarbeiten gefunden worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Branddirektion und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landeskriminalamtes seien vor Ort.

Weltkriegsbombe in Leipzig: Evakuierung hat begonnen

Die Fundstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rathaus, dem Landgericht, dem Bundesverwaltungsgericht sowie der Polizeidirektion in der Dimitroffstraße.

Die Stadt teilte am frühen Nachmittag mit, dass ein "Sperrpolygon (Vieleck) mit rund 600 Metern Durchmesser" eingerichtet und mit der Evakuierung begonnen wird. Im Anschluss beginnt der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung.