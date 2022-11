Zwei Bagger sind auf einer Baustelle in Leipzig im Stadtteil Sellerhausen abgebrannt. Das Feuer brach in der Nacht zum Freitag aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 375.000. Die Bagger seien komplett zerstört worden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam.