Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Leipzig ein E-Auto angezündet. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, es entstand aber ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wird nun von einem Brandursachenermittler untersucht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.