Eine 80-jährige hat in Leipzig die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen eine Zapfsäule gefahren. Nach einem Fahrbahnwechsel war der Wagen der Frau am Montag ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach einer Fahrt auf einer Schotterfläche kollidierte der Wagen mit einem Bordstein, steuerte auf die Tankstelle zu und kam an der Zapfsäule zum Stehen. Die 80-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand am Wagen und der Tankstelle ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.