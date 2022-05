Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 am Schkeuditzer Kreuz bei Leipzig sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zudem gab es bei dem Unfall am Sonntagnachmittag mit vier beteiligten Fahrzeugen zwei Leichtverletzte, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Einzelheiten zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.