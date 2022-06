Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 gestartet. Am Samstag postete der Verein erste Bilder in den sozialen Medien. Zu sehen bei den schweißtreibenden Übungen waren unter anderem Nordi Mukiele und Mohamed Simakan. Neben Angeliño, Marcel Halstenberg und Kevin Kampl ebenfalls mit dabei war Torhüter Janis Blaswich, der vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zum DFB-Pokalsieger gewechselt und bereits am Mittwoch in die Vorbereitung eingestiegen war.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 gestartet. Am Samstag postete der Verein erste Bilder in den sozialen Medien. Zu sehen bei den schweißtreibenden Übungen waren unter anderem Nordi Mukiele und Mohamed Simakan. Neben Angeliño, Marcel Halstenberg und Kevin Kampl ebenfalls mit dabei war Torhüter Janis Blaswich, der vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zum DFB-Pokalsieger gewechselt und bereits am Mittwoch in die Vorbereitung eingestiegen war.

Nach den Leistungstests und medizinischen Untersuchungen steht am Montag der offizielle Trainingsstart an. Allerdings müssen die Leipziger dann wie auch bereits am Samstag auf mehrere ihrer Akteure verzichten. Der Großteil der 17 abgestellten Nationalspieler wird erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet und steigt wahrscheinlich erst eine Woche später in das Training ein. Bis dahin besteht der Kader überwiegend aus U19-Spielern.

Die Bundesliga-Saison beginnt für RB Leipzig mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am 6./7. August. Das erste Heimspiel bestreitet das Team von Cheftrainer Domenico Tedesco am darauffolgenden Wochenende (12. bis 14. August) gegen den 1. FC Köln..