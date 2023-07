Ein 39-Jähriger soll in Lichtenstein im Landkreis Zwickau einen Mann getötet und sich danach der Polizei gestellt haben. Der Verdächtige habe am Mittwochabend in einem Zwickauer Polizeirevier seine Aussage gemacht und den Tatort angegeben, teilte die Polizei mit. Demnach haben Beamte an der betreffenden Stelle eine Leiche gefunden. Die Identität des Toten blieb zunächst unklar. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen.