Klassenzimmer statt Staatskanzlei - Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Freitag Viertklässern der Basaltus-Grundschule Stolpen vorgelesen. Der CDU-Politiker entschied sich beim bundesweiten Vorlesetag für das Buch "Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich". Auch Kultusminister Christian Piwarz und Kulturministerin Barbara Klepsch (beide CDU) nahmen an der Aktion teil. Sie waren an der Grundschule Schönfeld beziehungsweise der 106. Grundschule Dresden unterwegs.