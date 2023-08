Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bautzen ist am Freitag in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Stadt mitteilte. Die Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war den Angaben zufolge aus noch unbekannter Ursache am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Der Feuerwehr sei es gelungen, eine Ausbreitung des Feuers im Haus oder ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohngebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten an, hieß es.