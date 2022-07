In einer leerstehenden Diskothek in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) ist am frühen Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte es zunächst aus unbekannter Ursache im Eingangsbereich des ehemaligen Nachtclubs. Während der Löscharbeiten sei dann auch der Dachstuhl in Brand geraten. Am späten Sonntagabend waren ungefähr 100 Einsatzkräfte vor Ort.