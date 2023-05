In der Nacht hat ein altes Bahnhofsgebäude in Seifhennersdorf (Kreis Görlitz) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Das Feuer in dem leerstehenden Gebäude, das von der Bahn nicht mehr genutzt wird, war aus noch unbekannter Ursache am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.