Die Feuerwehr hat in Markneukirchen (Vogtlandkreis) einen 82-Jährigen aus seinem Auto befreit nachdem dieses von einem Fahrzeug der Müllabfuhr gerammt wurde. Der Fahrer des Müllwagens war am Freitagmittag beim Rangieren in die Fahrerseite des Pkw gefahren, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der 82-Jährige blieb demnach unverletzt, die Tür seines Wagens ließ sich nach dem Zusammenprall jedoch nicht mehr öffnen. Der Unfall hat nach Polizeiangaben einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht.