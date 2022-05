Schauspieler Martin Brambach hat sein erstes Buch geschrieben, eine Hommage an das Ruhrgebiet. «Nice to meet you, Ruhrgebiet» sei «ein Rad-Reiseführer über meine Wahlheimat, weil ich das so eine herrliche Gegend finde», sagte der 54-Jährige, der am kommenden Sonntag wieder als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel im Dresdner «Tatort» ermittelt, der Deutschen Presse-Agentur. Grundlage war eine TV-Dokumentation, für die sich Brambach vor zwei Jahren in den Sattel schwang und auf Entdeckungstour «ins Herz vom Pott» ging.