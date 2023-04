Mehr als 11,5 Millionen Menschen sind bei der DKMS als potenzielle Stammzellspender für an Blutkrebs erkrankte Menschen registriert. Alle wurden im Life Science Lab der DKMS in Dresden auf ihre Gewebemerkmale typisiert - nur so lässt sich ermitteln, ob ein Spender zu einem Patienten passt. Bis 2030 soll die DNA von etwa doppelt so vielen möglichen Lebensrettern archiviert sein, wie die gemeinnützige Organisation am Mittwoch vor dem Weltlabortag (23. April) mitteilte. Das dort erstmals 2013 angewandte und besonders leistungsstarke "Next Generation Sequencing" zur Typisierung habe tausende Menschenleben mehr gerettet. Im HLA-Typisierungslabor könnten pro Jahr die Gewebemerkmale von bis zu 1,3 Millionen Menschen bestimmt werden.