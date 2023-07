Bei einem Verkehrsunfall bei Großenhain im Landkreis Meißen ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger gestorben. Er sei mit einem Pedelec aus Folbern in Richtung Kalkreuth gefahren, als er von einem Kleintransporter erfasst wurde, den ein 42 Jahre alter Mann fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei der junge Mann schwer verletzt worden. Wenig später sei er den Angaben zufolge im Krankenhaus gestorben. Die Polizeidirektion Dresden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.