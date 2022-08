Ein Mann und zwei Kinder sind in Coswig (Kreis Meißen) mit dem Auto gegen eine Straßenbahn geprallt und schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Mann wollte am Freitagabend trotz roter Ampel mit dem Auto einen Bahnübergang überqueren und übersah dabei die heranfahrende Bahn, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Straßenbahn aus den Gleisen gehoben und das Auto in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Autofahrer und die im Auto sitzenden Kinder, ein fünfjähriges Mädchen und ein zweijähriger Junge, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und eine Insassin wurden leicht verletzt und von den Rettungskräften vor Ort betreut. Der Autofahrer stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss.