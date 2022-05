Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Niederau (Landkreis Meißen) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und wurde durch den Aufprall in seinem Auto eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei geht bislang davon aus, dass keine weiteren Personen an dem Unfall beteiligt waren. Die Straße musste für drei Stunden gesperrt werden. Zuvor hatte das Portal «Tag24» berichtet.