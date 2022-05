Ein Zwölfjähriger ist mit seinem Rad auf der Spitzhaustreppe in Radebeul gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Junge war am Montagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Spitzhaustreppe handelt es sich eine barocke Treppenanlage mit knapp 400 Stufen.