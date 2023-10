Die Bundespolizei hat in Bautzen binnen zwei Tagen zehn Flüchtlinge aufgegriffen und zwei Schleuser festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Beamte in der Nacht zum Dienstag nach einem Hinweis fünf Menschen in der Nähe eines Supermarktes in Bautzen. Dabei soll es sich um einen 40 Jahre alten Syrer, eine 34 Jahre alte Türkin, ein 11 Jahre altes türkisches Mädchen sowie 4 und 9 Jahre alte türkische Jungen gehandelt haben.

Die Bundespolizei hat in Bautzen binnen zwei Tagen zehn Flüchtlinge aufgegriffen und zwei Schleuser festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Beamte in der Nacht zum Dienstag nach einem Hinweis fünf Menschen in der Nähe eines Supermarktes in Bautzen. Dabei soll es sich um einen 40 Jahre alten Syrer, eine 34 Jahre alte Türkin, ein 11 Jahre altes türkisches Mädchen sowie 4 und 9 Jahre alte türkische Jungen gehandelt haben.

Kurz zuvor hatte die Polizei ein polnisches Taxi kontrolliert, das die Flüchtlinge mutmaßlich nach Deutschland gebracht hat. Einsatzkräfte konnten das Auto etwas später auf der Autobahn 4 anhalten. Der Fahrer, ein 31 Jahre alter, in Deutschland lebender Ukrainer, wurde zunächst festgenommen und etwas später wieder entlassen.

Am Mittwoch hielt die Polizei das Auto eines 38 Jahre alten, ebenfalls in Deutschland lebenden ukrainischen Fahrers an. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Auto neben dem Fahrer drei Türken im Alter zwischen 21 und 26 Jahren sowie eine 18 Jahre alte Türkin und ihre einjährige Tochter. Die Mitfahrer hatten alle keine gültigen Dokumente bei sich. Auch diesmal wurde der Schleuser vorläufig festgenommen und später entlassen.

Die beiden Ukrainer müssen sich nun wegen des Einschleusens von Flüchtlingen unter lebensbedrohlichen Umständen verantworten. Die Flüchtlinge wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.

Pressemitteilung