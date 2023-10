Die weiter steigende Zahl von Asylbewerbern stellt die Kommunen nach Ansicht von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor erhebliche Probleme. "Wir bekommen sie nicht mehr untergebracht. Die bleiben zu großen Teilen in Gemeinschaftsunterkünften", sagte der CDU-Politiker in einem Interview in der "Leipziger Volkszeitung" (Montagsausgabe). Es gebe keine freien Wohnungen mehr, stattdessen mehr Zeltstädte.